Высокопоставленные наркологи были обвинены в крупном мошенничестве

ГУ МВД по столице завершило свое расследование по заведенному делу в отношению 3 сотрудников московского центра наркологии. О выполненной работе правоохранительных органов рассказал «Коммерсантъ» .

Как сообщает издание, дело было заведено в отношении экс-президента ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы» Евгения Брюна и вице-президента наркологической лиги РФ Владимира Якушева. В деле также упоминаются предполагаемые подельники перечисленных виновных.

Наркологов обвиняют в хищении бюджета при закупках контейнеров и реагентов для определения зависимости. В первую очередь, речь идет о закупках для желающих получить водительские права, их заставляли сдавать анализы по большим расценкам. Ущерб, нанесенный бюджету, оценивается в 138 млн.

Подозреваемые были задержаны еще в августе 2022 года. Сначала они обвинялись в хищении 20 миллионов, но после привлечения к делу еще троих фигурантов, сумма увеличилась до почти 140.