Высокопоставленный чиновник ООН ушел в отставку из-за невозможности организации остановить геноцид

Директор офиса Верховного комиссара ООН по правам человека в Нью-Йорке написал письмо Верховному комиссару по правам человека. В нем он говорит, что не может больше работать на Организацию Объединенных Наций, раз она настолько бессильна.

Крэйг Мохибер отработал в ООН более 30 лет. Теперь же он считает, что его ведомство не в состоянии выполнять задекларированные задачи на фоне палестино-израильского конфликта.

«Мы вновь видим, что у нас на глазах разворачивается геноцид, а организация, которой мы служим, оказывается бессильна остановить его», - указал он в письме.

Его слова привело ТАСС. Мохибер назвал коллективный Запад соучастником этого геноцида. Он отказывается соблюдать Женевские конвенции, прикрывая все действия Израиля.

Ранее «Подмосковье сегодня» опубликовало точку зрения одного из российских экспертов по поводу дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке. Политолог Ванифатов считает, что боевые действия в секторе Газа серьезно затянутся.