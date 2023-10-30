«Ловушки ХАМАС могут быть разные»: стало известно, как будет развиваться операция ЦАХАЛ в секторе Газа

Армия Израиля боится попасть в ловушку ХАМАС в секторе Газа и поэтому в ближайшее время будет проводить точечные наземные боевые действия, которые в том числе направлены на сбор разведданных. Об этом заявил политолог Алексей Ванифатов.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться успешными действиями. Ванифатов подчеркнул, что непродуманные решения израильского политического руководства могут навредить карьере премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

«А ловушки ХАМАС могут быть разные. Например, подрыв подземных тоннелей со стороны Средиземного моря приведет к эффекту цунами, заболачиванию местности и выводу из строя израильской бронетехники», — отметил политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, подобные риски мешают Израилю начать полномасштабную наземную атаку.

«ЦАХАЛ продолжит точечные атаки с перерезанием важных транспортных артерий и попытается блокировать подземные тоннели специальной пеной. Постепенно будет идти продвижение вглубь сектора Газа», — предположил Ванифатов.

Он также отметил, что наступление армии Израиля будет идти параллельно с авиационными ударами. По его мнению, такая тактика приведет к длительному конфликту, который будет затихать и вспыхивать вновь.

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