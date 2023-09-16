Высоцкая призналась, что страдает от кофеиновой зависимости

Еще с самого утра, по словам российской актрисы, ее не отпускают мысли о том, чтобы выпить чашечку кофе. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Недавно на своей странице в социальных сетях Юлия Высоцкая сделала неожиданное заявление, касающейся вредных привычек. Как выяснилось, знаменитость просто не может жить без кофе последние полтора месяца. Мысли о бодрящем напитке не отпускают Высоцкую по утрам.

Поклонники не остались равнодушны к подобным откровениям. Многие признались, что разделяют позицию телеведущей. Однако нашлись и противники всех эспрессо, латте и капучино. Ими стали люди, которые по утрам больше предпочитают чай. В прочем, неважно, какой напиток выбрать, поскольку в обоих содержится все тот же кофеин.