Выспаться и разбогатеть: россияне рассказали о своих планах на 2024 год

В 2024 году большинство жителей России мечтают ложиться спать раньше полуночи (36%) и в разы увеличить свои доходы (70%). Об этом свидетельствуют результаты замера общественного мнения, которые имеются в распоряжении RT.

Согласно данным аналитиков, более половины опрошенных (60%) намереваются в будущем году освоить новую профессию, 43% — постараться уделять спорту минимум один-два раза в неделю.

Также больше трети опрошенных россиян (37%) признались, что мечтают сменить работу, еще 30% респондентов — пообещали себе больше путешествовать. А 23% граждан собираются выучить новый иностранный язык или заняться новым хобби.

Также россияне поведали, от каких вредных привычек в 2024 году они хотели бы раз и навсегда избавиться.