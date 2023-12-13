Выспаться и разбогатеть: россияне рассказали о своих планах на 2024 год
Фото: [© РИА Новости / Алексей Филиппов]
В 2024 году большинство жителей России мечтают ложиться спать раньше полуночи (36%) и в разы увеличить свои доходы (70%). Об этом свидетельствуют результаты замера общественного мнения, которые имеются в распоряжении RT.
Согласно данным аналитиков, более половины опрошенных (60%) намереваются в будущем году освоить новую профессию, 43% — постараться уделять спорту минимум один-два раза в неделю.
Также больше трети опрошенных россиян (37%) признались, что мечтают сменить работу, еще 30% респондентов — пообещали себе больше путешествовать. А 23% граждан собираются выучить новый иностранный язык или заняться новым хобби.
Также россияне поведали, от каких вредных привычек в 2024 году они хотели бы раз и навсегда избавиться.
«Опрошенные мечтают больше двигаться и ложиться спать раньше полуночи (по 19% в равных долях), 15% хотят тратить меньше времени на соцсети и мессенджеры, а ещё 14% — перестать есть вредную еду, 12% хотели бы бросить курить», — сообщили аналитики.