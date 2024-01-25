Выставка «Архангельское. Стоп-кадр» открылась в музее-заповеднике Красногорска

В городском округе Красногорск открыли выставку «Архангельское. Стоп-кадр» в Ботанических оранжереях музея-заповедника. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что желающие смогут стать участниками экскурсий, а также увидеть 14 показов фильмов, съемки которых проходили на территории усадьбы.

Отмечается, что в экспозиции выставки представлены также экспонаты из фондовых коллекций музея – заповедника и Музея кино, среди которых предметы одежды, различные инструменты и мебель.

Добавляется, что на территории музея-усадьбы проходили съемки таких известных фильмов, как «Сорока-воровка», «Белые ночи», «Обыкновенное чудо», «Анна Каренина» и других.

Выставка открыта для посетителей до 14 апреля.