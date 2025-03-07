Выставка фарфоровых кукол разных эпох открылась в Красногорске
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
В культурно-досуговом клубе «Мечта» состоялось торжественное открытие выставки фарфоровых кукол, приуроченная к Международному женскому дню.
Выставку «Кукольный силуэт в искусстве и истории» организовала коллекционер Яна Батова. Гостей выставки познакомят с уникальными куклами, каждая из которых — это не только произведение искусства, но и целая история. Представленные экспонаты отражают разные исторические эпохи, что позволяет посетителям познакомиться с культурой и историей разных времен.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Над созданием каждой куклы трудились много времени, чтобы передать мельчайшие детали. Работа выполнена с любовью. Гости выставки могут насладиться изяществом фарфоровых фигурок и понять, какую одежду выбирали люди в разные исторические периоды, как они жили.
Выставка открыта до 28 марта. Она функционирует в клубе «Мечта»: рп Нахабино, улица Чкалова, дом 7. Вход свободный. Возрастные ограничения не установлены.