Выставка фотографий «Жена героя» откроется в поселке Тимоново

Выставка фотографий «Жена героя» будет открыта в выходные в КДЦ «Тимоново» в одноименном поселке. Проект организован Комитетом семей воинов Отечества и женсоветом 92-й исследовательско-инструкторской вертолетной эскадрильи и Центрального офицерского клуба ВКС при поддержке Главного командования ВКС.

Выставка посвящена женщинам, чьи супруги решили посвятить свою жизнь служению родной стране. В экспозиции представлены не только фотографии этих жительниц, но и истории их семей.

Проект нацелен на оказание поддержки женам военнослужащих и на их вовлечение в общественную и культурно-просветительскую деятельность.

В церемонии открытия экспозиции примут участие представители Минобороны РФ, общественных и культурных союзов. Также будет организована концертная программа.