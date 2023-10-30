Выставка к 105-летнему юбилею образования ВЛКСМ открылась в Кашире
Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]
29 октября в краеведческом музее городского округа Кашира состоялось открытие выставки «Комсомол в моей судьбе».
29 октября в краеведческом музее городского округа Кашира состоялось открытие выставки «Комсомол в моей судьбе».
В праздничной программе, посвящённой дню рождения ВЛКСМ, приняли участие представители каширского отделения фонда поддержки ветеранов комсомола Подмосковья, а также члены каширского клуба авторской песни «Созвучие».
Посетить выставку можно до 5 декабря.