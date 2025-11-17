Выставка отходов из унитаза: вонючая «памятка» в подъезде взбесила жильцов подольского дома

В Подольске Московской области управляющая компания применила радикальный метод борьбы с регулярными засорами канализации в доме на улице Циолковского: жителям выставили ведро с вытащенными «сокровищами», пристыдив за регулярные засоры. Об этом сообщает REGIONS .

После очередной прочистки труб коммунальщики разместили в подъезде ведро и пакет с извлеченными отходами, сопроводив их пояснительной запиской. Среди «экспонатов» оказались влажные салфетки, средства личной гигиены, тряпки и другие предметы, которые, по словам специалистов, становятся причиной систематических засоров и неприятного запаха.

«Нельзя отправлять в канализацию влажные салфетки, бумажные полотенца, тряпки и микрофибру, средства гигиены. Причиной засора могут стать шерсть животных и наполнитель для лотков, строительный и бытовой мусор. Опасны для системы водоотведения жир, остатки пищи, супы и салаты, а также окурки, жевательная резинка, крупы и макароны», — напомнили коммунальщики.

Несмотря на регулярные устные предупреждения, по данным подольского «Водоканала», устранять засоры в этом доме приходится почти ежедневно.

Жильцы дома не оценили наглядную агитацию УК, возмутившись антисанитарией в общественном пространстве. По их мнению, наказывать так всех за проступки нескольких человек — несправедливо.

Юрист Анна Юркова пояснила, что такие действия управляющей компании являются нарушением. Дело в том, что экспонаты из канализации, оставленные в общественном месте, несут санитарную опасность. Адвокат отметила, что за это можно пожаловаться в Госжилинспекцию (в т. ч. через портал «Госуслуги»), Роспотребнадзор или администрацию округа.

Ранее сообщалось, что россиянка завела карпов в затопленном подвале и устроила оттуда трансляцию для чиновников.