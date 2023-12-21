Выставка, посвященная образованию, открылась в Люберцах

Глава подмосковных Люберец Владимир Волков принял участие в торжественном мероприятии в честь открытия нового музея муниципалитета. Экспозицию открыли на базе Инженерно-технологического лицея, и посвящена она развитию образования в городском округе Люберцы.

В мероприятии также принял участие и председатель местного Совета депутатов Владимир Ружицкий.

Как рассказал глава городского округа Владимир Волков, музейное пространство зонировано, а все экспонаты интерактивные. Благодаря этому гости музея в доступной форме смогут узнать что-то новое об истории развития образования в городском округе.

Планируется, что выставка будет дополняться, поскольку образование в Люберцах находится в постоянном развитии, и это должно быть отражено на выставке.