Выставка-продажа фермерской продукции пройдет в Кашире

Жителей и гостей подмосковной Каширы приглашают на выставку-продажу фермерской продукции «Золотая осень», которая пройдет в формате ярмарки. Новостью поделились в социальных сетях администрации городского округа Кашира.

На мероприятии в муниципалитете можно будет увидеть и купить натуральные продукты от фермеров. Цены тоже порадую. У гостей будет возможность также и пообщаться с местными представителями сельскохозяйственной отрасли. Они приедут со всей Московской области и из других регионов России.

В рамках выставки будут проводиться дегустации разных видов продуктов: овощей, мяса, молочных и мучных изделий, сыров, рыбы и даже меда. Организаторы обещают что каждый найдет что-то на свой вкус.

Мероприятие продлится с 6-го по 12-е ноября на Садовой улицы города Кашира около дома 33.