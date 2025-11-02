Выставка рисунков подольских детей «Мой папа — герой!» проходит в Доме правительства Подмосковья

Выставка школьников «Мой папа — герой!» проходит в Доме правительства Московской области. На ней представлены портреты защитников Отечества и участников специальной военной операции. В числе экспонатов — десять работ учеников третьих и пятых классов школы № 34 Подольска. Об этом сообщила администрация городского округа.

Юные художники создали свои картины в рамках фестиваля, инициированного депутатом Госдумы и сопредседателем Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергеем Колуновым. Под чутким руководством опытных педагогов ребята обучались основам портретной живописи, выражая через искусство свои чувства — любовь, гордость и ожидание, связанные с их отцами.

Лучшие рисунки будут выставлены на стендах в таких знаковых местах, как Музей Победы, а также в Госдуме и Совете Федерации. Это прекрасная возможность для юных талантов поделиться своим видением героизма. Выставка не только демонстрирует их творчество, но и подчеркивает важность памяти о тех, кто защищал Родину.

Ранее сообщалось, что в Подольске в местном родильном доме была открыта школа для отцов. Занятия для будущих пап проводит акушер-гинеколог учреждения Александр Маринич. Они будут проходить дважды в месяц.