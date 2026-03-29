Выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» пройдет в Москве

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 06.11.2024 №958 «О праздновании 80-летия со дня рождения В.В. Жириновского» с 11 по 23 апреля 2026 года в ГБУК г. Москвы «МВО “Манеж”» состоится памятная выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР».

Выставка призвана отразить исторические вехи развития страны через призму жизни и деятельности Основателя ЛДПР В.В. Жириновского. Программа выставки насчитывает десятки ярких — мероприятий развлекательного и познавательного характера, посвященных как личности и наследию самого Жириновского, так и привязанных к актуальной повестке, которые будут проходить в Манеже каждый день с утра и до вечера.

Посетить экспозицию сможет каждый — вход бесплатный.

В церемонии открытия и мероприятиях программы выставки примут участие члены Правительства РФ, руководство Государственной Думы, депутатский корпус, представители общественных и молодежных организаций, деятели культуры и искусства, а также жители и гости столицы.