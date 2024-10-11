Выставку сербской монахини откроют в Красногорском филиале Музея Победы

Художественная выставка «Святые Новомученики Ясеновацкие в свете Воскресения», которую организовали Красногорский филиал Музея Победы вместе с Музеем жертв геноцида города Белграда откроется во вторник, 15 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Красногорск ]

Подчеркивается, что она является бесплатной, и все желающие смогут посетить экспозицию до 22 октября.

Поясняется, что данная выставка создана сербской монахиней Марией (Антич) и посвящена жертвам лагеря смерти Ясеновац в Хорватии, который был организован фашистами в годы Второй мировой войны на территории монастыря. В эту фабрику смерти они привозили сербов, евреев, цыган, антифашистов с 1941 по 1945 год. За эти годы в концлагере было убито несколько сотен тысяч человек.

Посетители выставки смогут увидеть около 30 панно, которые были выполнены с ноября 2017 по июнь 2022 года в оригинальной технике, близкой к иконописи.