Выступившая против СВО Анжелика Варум уехала из России

Супруга артиста Леонида Агутина перестала активно вести соцсети и появляться на сцене. Лишь недавно ее заметили на одном из концертов в Нижнем Новгороде вместе с мужем спустя почти два года тишины. Как сообщает KP.RU , артистка высказывалась против СВО в Сети, а затем пропала, вероятно, уехав в США поближе к дочери.

Елизавета Мария Варум-Агутина, дочь звездной пары, выступает в США под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Как отметили журналисты, девушка хорошо устроилась, ведь у нее на выбор сразу несколько шикарных апартаментов. Одну из квартир родители купили ей целенаправленно, но при желании восходящая артистка могла бы поселиться где угодно. Например, в жилом комплексе Дональда Трампа Tramp Towers в Майями. Покупка этой недвижимости обошлась в 700 тысяч долларов (64,7 млн рублей). Среди вариантов есть и таунхаус в тихом пригороде Майами «Авентура». Впрочем, все жилища, насколько известно, сдаются в аренду.

Как предполагают звездные обозреватели, Анджелика Варум могла уехать в США после политических высказываний и поселиться квартире площадью 300 квадратных метров в Голливуде. Это жилище артисты купили еще в 2013 году. Большая гардеробная, личный кабинет, две спальни, выход на пляж и вид на море: все, для более чем комфортного проживания звезды.

Помимо этого у российских исполнителей есть недвижимость в городке Помпано-Бич, Майями. Он был куплен за 1 млн 850 тысяч долларов (почти 171 млн рублей) еще в 2015-м, а сейчас цена выросла до трех млн долларов.

Хотя содержать эту всю недвижимость тяжело, можно предположить, что солидные гонорары Агутина и доход от сдачи квартир с лихвой покрывают расходы. Плюс ко всему, у Варум остался винодельческий бизнес в России.

Ранее сообщалось, что Агутин тепло обратился к дочери, которая стала выступать в Америке.