Выступление Волосожар и Транькова на Олимпиаде-2014 показали на сессии МОК

Кадры выступления Татьяны Волосожар и Максима Транькова на Олимпиаде в Сочи вошли в видеосюжет, который был показан перед началом второго дня сессии Международного олимпийского комитета, напомнив о триумфе российской пары на Играх-2014.

Фрагмент проката российской спортивной пары Татьяны Волосожар и Максима Транькова на Олимпийских играх 2014 года был использован в официальном видеоролике, продемонстрированном участникам второго дня сессии МОК. Сюжет включал знаковые моменты соревнований прошлых Олимпиад, пишет ТАСС.

На Играх в Сочи Волосожар и Траньков стали одними из главных героев турнира. Фигуристы завоевали золотые медали в командных соревнованиях, а также одержали победу в парном катании, внеся весомый вклад в успех сборной России.

Спортсмены выступали вместе с 2010 года и за это время собрали внушительную коллекцию наград. В их активе — победы на четырех чемпионатах Европы (2012, 2013, 2014 и 2016 годы), золото чемпионата мира 2013 года и три титула чемпионов России (2011, 2013, 2016).

Максиму Транькову сейчас 42 года, Татьяне Волосожар — 39 лет. Их дуэт по праву считается одним из самых успешных в истории российского парного фигурного катания.

Следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

