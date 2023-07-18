«Высылать ко всем чертям»: подростки из Азербайджана избивают людей в Москве

Подростки-мигранты из Азербайджана избивают людей в Москве и снимают это на видео, которые выкладывают в соцсети.

Такой агрессивный способ получения контента они используют ради привлечения внимания к своим аккаунтам в социальных сетях. По данным СМИ, орудуют малолетние хулиганы в Троицком административном округе. На видеозаписях видно, как они подходят к одиноким людям и избивают их, окружив толпой.

«Высылать таких из России ко всем чертям. И я не про адекватных приезжих, а именно про таких людей, которые должны сидеть в тюрьме даже у себя на родине»; «А главное, что в их странах мусор на улице бросить нельзя! Сразу скажут, что это беспредел»; «Они сами такие трусы, на видео хорошо видно, как они подло бьют человека, отвлекая его заранее», — негодуют россияне в Сети.

Ранее сообщалось, что полиция проверила информацию о размещении нелегальных мигрантов в хостеле Подмосковья.