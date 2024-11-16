Вытолкнул в лужу: таксист-мигрант покалечил лишившегося пальцев на ноге ветерана СВО

Как рассказали в пресс-службе подмосковной полиции, чудовищный по своей сути инцидент произошел накануне в Солнечногорске Московской области. Там таксист «Яндекса» в приступе агрессии буквально выволок из автомобиля бойца СВО, являющегося инвалидом по потере пальцев, и выбросил его костыли.

Сообщается, что на этом изверг не остановился и стал прыгать на травмированной ноге ветерана СВО. А всё из-за того, что иностранному специалисту показалось, что пассажир якобы слишком долго выходил из машины.

Пострадавшего мужчину экстренно госпитализировали. В настоящее время ветеран проходит лечение в больнице. Спустя три дня дикарь был задержан полицейскими. После своего поступка он не таился и продолжал себе преспокойно таксовать по Подмосковью. В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что жителям Московской области напомнили о работе центра отбора на военную службу по контракту.