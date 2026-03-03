Вывозные рейсы, отели за счет эмиратов и советы туроператоров: что сейчас происходит с барнаульцами в Дубае

Пока Ближний Восток лихорадит от военной эскалации, барнаульские турагентства работают в режиме 24/7. Сотни жителей Алтайского края оказались отрезаны от дома закрытым небом. Президент Алтайской ассоциации туристов, руководитель компании «Охота» Наталья Белоусова подтвердила: клиенты местных турфирм сейчас разбросаны не только по отелям ОАЭ, но и находятся на круизных лайнерах. Часть из них должна была вернуться в Новосибирск еще 28 февраля.

Точное число застрявших алтайских туристов пока неизвестно — особенно сложно посчитать самостоятельных путешественников. Но главный совет, который дают эксперты: не паниковать и не пытаться решать проблемы самостоятельно.

Белоусова подчеркнула: туристам с пакетными путевками не нужно рваться в аэропорт или пытаться улететь через третьи страны. Вся ответственность за вывоз лежит на туроператорах, у которых есть отработанные планы действий.

На помощь пришли и местные власти. Правительство Абу-Даби выпустило циркуляр о компенсации отелям расходов за вынужденное продление пребывания гостей. Инициативу подхватил эмират Рас-эль-Хайма. Власти Дубая пока ограничились рекомендациями не выселять туристов и не повышать цены.

Авиакомпании начали вывозить людей. S7 запланировал рейс «Дубай — Новосибирск» на 3 марта с технической посадкой в Анталье. В первую очередь домой вернутся те, у кого билеты были на 28 февраля. Туроператоры «Библио-глобус» и Anex Tour также заявили о старте вывозных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Flydubai и «Аэрофлот» выполняют рейсы в Москву.

А первый с начала конфликта рейс из Абу-Даби в Шереметьево уже совершила авиакомпания Etihad.

Тем временем те, кто только планировал отпуск, перестраховываются. Крупные туроператоры (Anex, Fun&Sun, Space Travel) объявили о возможности без штрафов перенести или аннулировать туры в ОАЭ с вылетами до 8 марта. Алтайские туристы активно пользуются этим, выбирая альтернативу в Юго-Восточной Азии.

Клиентам с более поздними датами эксперты советуют не торопиться и ждать официальных решений туроператоров, чтобы не потерять деньги по собственной инициативе. Совету следуют.

Отдельная история — те, кто использовал Эмираты как пересадочный пункт. Им предлагают перенос тура или смену авиахаба.