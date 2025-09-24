Выжить после ада: в Череповце смогла спастись женщина, облитая бензином

В Череповце суд вынес обвинительный приговор по резонансному делу о покушении на жизнь бывшей супруги. Как следует из сообщения следственного управления СКР по Вологодской области, 57-летний мужчина был осужден за совершение особо тяжкого преступления.

ЧП произошло в жилом помещении на улице Юбилейной, которое пара снимала, несмотря на расторжение брака. По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения у подсудимого возникло чувство ревности. Поводом для конфликта, согласно публикациям в СМИ, послужила обнаруженная им анкета женщины на сайте знакомств. Требования удалить профиль были проигнорированы, что привело к вспышке агрессии.

В ходе ссоры злоумышленник, использовав легковоспламеняющуюся жидкость, облил потерпевшую и поджег. Несмотря на получение тяжелейших травм, женщина смогла самостоятельно покинуть место происхождения и обратиться за медицинской помощью.

В результате поджога имуществу законного владельца арендованной квартиры был нанесен значительный ущерб — помещение и находившиеся в нем вещи полностью уничтожены огнем.

Суд назначил виновному наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскана денежная компенсация в пользу собственника жилья для возмещения причиненного ущерба.

