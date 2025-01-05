Выжившая журналистка рассказала о последней шутке репортера «Известий» перед гибелью

Украинские военные, нападая на автомобиль с российскими журналистами в ДНТ, использовали боевой дрон «Баба Яга», чтобы запустить снаряд из ручного подствольного гранатомёта (РПГ). Об этом в соцсетях сообщила Изабелла Либерман, военный корреспондент, которая находилась также в машине в тот момент.

Она рассказала, что инцидент случился во время поездки. Журналисты, ослепленные вспышкой и оглушенные, быстро покинули транспортное средство и укрылись в близлежащей лесополосе.

«Саша сидел на переднем пассажирском сиденье. Ему попало в голову. Это был РПГ снаряд, который высадила „Баба-яга“», — рассказала Либерман.

Она также поделилась информацией о последней шутке Мартемьянова перед его уходом из жизни. По словам девушки, в этот день представители различных СМИ отправились в Горловку с гуманитарной миссией на двух автомобилях. Однако машина внештатного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова вышла из строя, и журналисты вернулись обратно уже вшестером на одном автомобиле.

«Саша пошутил, что нам повезло ехать такой толпой на джипе „Таксон“, а не на его не такой вместительно легковой „Мазде“», — поведала Либерман.

Напомним, 5 января украинские боевики намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии. В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.