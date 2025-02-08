Еще несколько человек пострадали при пожаре на востоке Москвы

В пятиэтажном здании бывшего московского электрозавода пострадали пять человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Также увеличилась площадь пожара.

Площадь пожара в здании на Электрозаводской улице достигла 800 кв. метров, на месте до сих пор находятся пожарные расчеты и скорая помощь. В здании могут находиться люди: десятки человек эвакуировались самостоятельно или с помощью спасателей. Здание заволокло густым черным дымом, преподаватели местных студий выводили своих воспитанников группами.

В оперативных службах отметили, что количество пострадавших выросло с трех до пяти. Понадобилась ли им госпитализация не уточнили.

По данным Shot, помогали и рабочие чаты: по ним определяли местоположение людей, распространяли информацию о возможных путях отхода из здания.

Напомним, что по данным МЧС России, из здания спасли 90 человек, 120 эвакуировались. СК возбудил дело после пожара на Электрозаводе по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность проводки.

Mash сообщил, что в здании бывшего завода могло быть не меньше 10 нарушений требований пожарной безопасности. Сотрудники давно жаловались на подозрительный запах пали и гари.

Ранее сообщалась о последней информации о мощном пожаре в здании на востоке Москвы.