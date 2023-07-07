Выживший Прилепин вышел на связь из больницы в свой день рождения

Как пишет сайт aif.ru , в пятницу, 7 июля писателю стукнуло 48 лет. Но День рождения приходится встречать в больнице. Там он продолжает проходить довольно сложный курс реабилитации после подрыва автомобиля.

В ответ на множества поздравлений Захар Прилепин выложил видео в социальных сетях. «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее. И злее», – такими словами писатель решил разрядить обстановку и пошутить.

Но со всей серьезностью и искренностью Прилепин выразил благодарность своим родным и близким, которые не забывают о нем и продолжают молиться за здоровье. Он также пожелал всем тем, кто находится на передовой, иметь побольше сил. А тем, кто их ждет – веры.

Видно, что за спиной писателя находятся воздушные шарики, а на одном из них вырисовывается буква Z.