Вызов на Воровского: в центре Челябинска на тротуаре обнаружили Ford Transit с говорящими номерами

В Челябинске разгорается скандал, связанный с хамской парковкой. На тротуаре в самом центре города — возле административного здания на улице Воровского — неизвестный водитель припарковал микроавтобус Ford Transit с провокационными номерными знаками «В 516 ОР». Инцидент вызвал возмущение горожан и привлек внимание Госавтоинспекции.

Фотографии нарушителя прислал в редакцию 74.RU один из читателей, сопроводив их емким комментарием: «Очередному привилегированному закон не писан». Особый цинизм ситуации придает тот факт, что автомобиль перегородил пешеходную зону рядом с учреждениями, в числе которых — управление по архитектурно-градостроительному проектированию, а также ряд других государственных и коммерческих структур.

Обращение возмущенного гражданина не осталось без ответа. В городском отделе ГАИ подтвердили, что по факту нарушения начата проверка.

Теперь инспекторам предстоит не только выписать штраф за парковку на тротуаре, но и разобраться, кто стоит за столь дерзким нарушением ПДД, которое многие горожане восприняли как вызов общественному порядку.