«Вызвали отлов в надежде погубить малышей»: волонтер ищет новых хозяев щенкам, от которых хотят избавиться соседи

О проблеме нам рассказала куратор четвероногих малышей Оксана Б., которая пытается найти им новых хозяев. Щенки родились в одном из дачных поселков Щелковского округа.

«Откуда появилась собака, никто не знает, но раньше ее здесь не было. Она была такая маленькая, что никто не знал, что она уже взрослая. Очень скоро, пока все ее считали щенком, у нее самой появилось пятеро детей. Чтобы выжить, она была вынуждена найти укромный уголок, где можно было бы родить и безопасно обжиться. Для этих целей собачка заняла место на участке, хозяева которого уехали и живут за границей», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вскоре щенки подросли и стали выбегать из-под забора и исследовать местность — это стало злить и раздражать соседей. Только одна неравнодушная женщина, по словам Оксаны, начала их подкармливать.

«Недобрые соседи все же вызвали отлов в надежде погубить малышей или убрать с глаз долой. Однако вовремя вмешавшиеся люди помогли разрешить ситуацию без жертв и вернуть собачек на место. А после всех приключений собака родила еще пятерых щенков», — добавила куратор.

Ситуация осложнилась тем, что некоторые люди пытались отравить животных, а кто-то из них выражает всяческое недовольство таким соседством и срывают табличку с просьбой не вредить питомцам и информацией о том, что им уже ищут хозяев.

«Сейчас очень хотелось бы найти ответственных людей, которые ищут себе друга и взяли бы кого-нибудь из этих щенков себе. Собачки воспитанные, умненькие, очень игривые. Пятеро щенков возрастом семь месяцев и пятеро возрастом три месяца. Я ищу адекватных и ответственных людей. Все расскажу, привезу в другой город», — заключила Оксана.

Узнать подробности о щенках можно у Светланы Ш. — местной жительницы, которая оказывает им помощь.

Ранее мы сообщали, что волонтеры Ангарска ищут новых хозяев для пса, потерявшего лапу в капкане.