Вызывают рак и вредят мужскому здоровью: врач назвал опасные средства для авто

В подмосковном Чехове на автосервисе обнаружили стеклоомывающую жидкость с огромным содержанием метанола. Спустя время правоохранители обнаружили целый цех по производству опасного вещества в Тульской области.

Врач-терапевт и онколог Искандар Хасанов рассказал нам, чем опасны подобные «омывайки», и какие еще опасные средства для машин стоит остерегаться.

«С точки зрения патофизиологического процесса аллергический дерматит или химические ожоги могут вызывать любые средства для вашего автомобиля, которые в своем составе имеют условно токсические вещества. Но помимо аллергии и ожогов эти средства могут нести и другую большую опасность для организма. Например, в средствах для омывания стекол недобросовестные производители используют метиловый или изопропиловый спирты, пары которых при попадании в организм человека вызывают интоксикацию: головокружение, тошноту, головную боль», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжил эксперт, средства для мойки кузова автомобиля, в частности мыло и пена, содержат ПАВ — поверхностно активные вещества. Они являются канцерогенами, вредят коже человека, а еще могут негативно сказываться на репродуктивной системе мужчин.

Фото: [ Фото: Прокуратура Московской области ]