Вызывают рак и вредят мужскому здоровью: врач назвал опасные средства для авто
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В подмосковном Чехове на автосервисе обнаружили стеклоомывающую жидкость с огромным содержанием метанола. Спустя время правоохранители обнаружили целый цех по производству опасного вещества в Тульской области.
Врач-терапевт и онколог Искандар Хасанов рассказал нам, чем опасны подобные «омывайки», и какие еще опасные средства для машин стоит остерегаться.
«С точки зрения патофизиологического процесса аллергический дерматит или химические ожоги могут вызывать любые средства для вашего автомобиля, которые в своем составе имеют условно токсические вещества. Но помимо аллергии и ожогов эти средства могут нести и другую большую опасность для организма. Например, в средствах для омывания стекол недобросовестные производители используют метиловый или изопропиловый спирты, пары которых при попадании в организм человека вызывают интоксикацию: головокружение, тошноту, головную боль», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, продолжил эксперт, средства для мойки кузова автомобиля, в частности мыло и пена, содержат ПАВ — поверхностно активные вещества. Они являются канцерогенами, вредят коже человека, а еще могут негативно сказываться на репродуктивной системе мужчин.
Фото: [Фото: Прокуратура Московской области]
«При длительном и частом попадании отработанного моторного масла на кожу также происходит массовое накопление канцерогенных веществ в слоях кожи, что в несколько раз повышает риск появления онкологии», — предупредил Хасанов.