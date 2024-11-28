Вызывные светофоры устанавливают на оживленной улице Каширы

В Кашире в рамках работ по улучшению дорожной инфраструктуры проводят установку светофоров с вызывной кнопкой.

Еще одна приоритетная цель установки подобных приборов — повышение безопасности пешеходов. Светофоры появятся на пяти участках Каширского проспекта, в частности, в районе остановки «Администрация», на пересечении улиц Садовой и Клубная, на ПАТП, а также до и после переезда Гофррон.

«Установка таких светофоров позволит пешеходам безопасно переходить дорогу, контролируя движение автомобилей. Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями и пожилых граждан, которым бывает сложно быстро перейти дорогу», — отметил начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Кашира майор полиции Сергей Витальевич Белов.

Водителям рекомендуют воспринимать новые светофоры как нерегулируемые пешеходные переходы. Это значит, что при приближении к нему рекомендовано снизить скорость и проявить особое внимание. Система учитывает транспортный поток и предоставляет время водителю для реакции, если пешеход нажмет на кнопку. Однако лишняя бдительность не помешает в вопросах, которые касаются жизни и здоровья гостей и жителей муниципалитета.

Планируется, что до конца 2024 года новые светофоры будут установлены на всех участках.