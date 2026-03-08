Вздутие и боли: чем грозит поедание меда с орехами против запора

Гастроэнтеролог предупредил, что популярные в соцсетях рецепты могут усугубить проблему. Смесь меда с орехами и БАДы с клетчаткой способны вызвать вздутие, метеоризм и усилить запор вместо ожидаемого облегчения.

Врач-гастроэнтеролог Андрей Симаков развеял популярные мифы о лечении запоров, которые активно тиражируются в интернете. В беседе с «Лентой.ру» специалист предостерег россиян от использования сомнительных методов, способных нанести вред организму.

Первым в списке опасных средств оказалась смесь из меда, сухофруктов и орехов. Многие пользователи соцсетей рекомендуют это лакомство как панацею от проблем с пищеварением. Однако доктор Симаков утверждает обратное: употребление такого состава во время запора не принесет облегчения. Напротив, у человека появятся вздутие живота, отрыжка, метеоризм и болезненные ощущения.

Для нормализации стула гастроэнтеролог посоветовал обратить внимание на продукты, содержащие неферментируемую клетчатку. В ежедневный рацион рекомендуется включать морковь, свеклу, киви, ананас или питахайю. Эти продукты мягко стимулируют перистальтику, не вызывая брожения.

Вторым популярным, но потенциально опасным методом специалист назвал бесконтрольный прием биологически активных добавок с клетчаткой. Симаков пояснил, что такие добавки могут как помочь, так и усугубить ситуацию. Чрезмерные дозы сухого псиллиума действуют наподобие сорбента, усиливая вздутие и провоцируя еще более сильный запор. Добавки с инулином и фруктоолигосахаридами тоже способны вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте.

Медик призвал граждан не заниматься самолечением, а при возникновении деликатной проблемы обращаться к профильному специалисту. Только врач может подобрать безопасную и эффективную схему терапии после постановки точного диагноза.