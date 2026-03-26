Взгляд на ногти: врач назвал внешний признак проблем с легкими и сердцем

Отдых на Куршской косе обернулся для трех подруг неприятным сюрпризом: после купания в бассейне их волосы приобрели зеленый оттенок. Когда туристки попытались выяснить причину, владелец базы отдыха обвинил их в нарушении правил и попытался выселить, пишет Лента.ру.

Три подруги, отдыхавшие в глэмпинге на Куршской косе в Калининградской области, столкнулись с неожиданной проблемой после купания в местном бассейне. Выйдя из воды, девушки обнаружили, что их волосы окрасились в насыщенный зеленый цвет.

Туристки попытались выяснить у персонала, какие средства добавляются в воду, но вместо объяснений услышали претензии. Сотрудники базы отдыха обвинили компанию в превышении допустимого количества проживающих: девушки разместились в номере, рассчитанном на двоих. Отдыхающих попросили покинуть бунгало.

Когда туристки настояли на разговоре с владельцем, тот обвинил их в пьяном дебоше и попытался выселить принудительно. В конфликт пришлось вмешаться полиции. Правоохранители изучили документы о заселении и пришли к выводу, что россиянки имеют полное право оставаться в глэмпинге. Причина, по которой вода в бассейне изменила цвет волос, так и осталась невыясненной.