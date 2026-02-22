Взгляд в будущее: как РЖД превратили плацкарт в бюджетный отель

В компании обновили концепцию бюджетных вагонов, сделав ставку на простор и личное пространство. Количество мест сократили, зато у каждого пассажира появилась индивидуальная шторка и улучшенные условия для хранения багажа, пишет rznonline .

Российские железные дороги презентовали обновленную версию плацкартных вагонов, главной особенностью которых стал отказ от верхних полок. Как пояснили в компании, при разработке нового формата приоритет сместился с максимальной вместимости на повышение уровня комфорта для пассажиров, приобретающих бюджетные билеты.

Ключевое изменение коснулось количества мест. Если стандартный плацкартный вагон ранее вмещал 54 человека, то в новой модификации их осталось 36. Благодаря снижению плотности размещения личное пространство каждого пассажира увеличилось почти на 40 процентов. В РЖД рассчитывают, что это позволит избавиться от ощущения тесноты, долгое время считавшегося главным недостатком плацкарта.

Конструкторы переработали и систему хранения багажа. В вагонах установили более вместительные стеллажи, которые упрощают размещение крупных чемоданов и сумок, что особенно актуально для дальних маршрутов. Ожидается, что такое решение снизит количество споров между попутчиками из-за нехватки места для вещей.

Изменения затронули и интерьер. В оформлении использованы спокойные тона и мягкое освещение, а материалы по стилю приближены к современным гостиничным стандартам. Каждое спальное место оборудовано индивидуальной шторкой, позволяющей создать уединенное пространство для отдыха.

Улучшено и техническое оснащение вагонов. Модернизирована система вентиляции, появилась возможность регулировать яркость светодиодного освещения, усилена шумоизоляция. В компании подчеркивают, что все используемые материалы соответствуют строгим требованиям безопасности и комфорта.

В настоящий момент новые плацкартные вагоны курсируют по маршруту Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Стоимость билетов стартует примерно от 1100 рублей. Для сравнения, проезд в купейном вагоне на тех же направлениях обходится около 5000 рублей. Итоговая цена зависит от сезона и даты покупки, при этом сохраняются все предусмотренные льготы и скидки.

В РЖД отмечают, что в случае успешной эксплуатации проект может быть распространен на другие направления. Также прорабатывается возможность установки дополнительных сервисов, включая розетки для зарядки гаджетов и доступ к Wi-Fi. Отказ от верхних полок в компании называют важным шагом к созданию современного формата плацкарта, где главным приоритетом становится удобство пассажиров.