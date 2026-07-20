По его мнению, существующее законодательство нужно дополнить жесткими нормами, приравняв такие восхождения к оставлению несовершеннолетних в опасности. Он пояснил, что в Уголовном кодексе уже есть соответствующие статьи, например, когда родители-алкоголики оставляют ребенка одного без еды, и ситуация с горными походами аналогична. Достаточно внести в действующие нормы четкие пункты, описывающие ответственность за осознанное подвергание детей опасности. Оболонский сообщил, что намерен направить инициативу в аппарат уполномоченного по правам ребенка и обсудить ее на экспертном совете. По его словам, в законе должен стоять четкий шлагбаум, чтобы каждый понимал: если ты взял 11-летнего ребенка покорять сложнейшую вершину, то автоматически получаешь уголовную статью, и это должна быть реальная ответственность, а не просто общественное порицание. Случившееся на Эльбрусе он назвал настоящей катастрофой, в которой ребенок жестоко мучился и которой нет оправдания.