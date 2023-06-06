Взял в долг и пропал с радаров: «моряк из США» обворовал россиянку на 2,5 миллиона рублей

Моряк ВМС США через социальные сети развел москвичку на 2,5 миллиона рублей, сообщает 112 со ссылкой на источник.

По данным журналистов, мошенник — некий Дональд Боланд — первый начал общение с русской девушкой по имени Наталья. Спустя несколько месяцев «ухаживаний» он попросил у нее денег в долг на покупку вещей. Как только моряк получил деньги, то сразу пропал с радаров. А несостоявшаяся жена капитана дальнего плавания пошла в полицию.

«Наверное, ушел в плавание. Как причалит куда-нибудь, сразу вернет», — иронизирует анонимный юзер.

Большинство же россиян не нашли ситуацию смешной.

«Страшно, что наши женщины до сих пор верят таким мошенникам. Это какая-то глупость и наивность»; «Жалко женщину, а деньги теперь, скорее всего, не вернет»; «И где теперь искать этого моряка? Наверняка, в соседнем подъезде сидел, а теперь сбежал в неизвестном направлении», — рассуждают пользователи социальных сетей.

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