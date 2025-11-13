Взяли на контроль: павловопосадцы обсудили с властями вопросы жилья для бойцов СВО и состояние дорог

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел личный прием граждан в приемной партии «Единая Россия». Вместе с заместителями Александрoм Кулаковым, Игорем Ордовым и Камилей Марковой он рассмотрел обращения жителей, касающиеся предоставления жилья участникам СВО, ремонта дорог в частном секторе и вопросов землепользования.

Часть проблем была решена прямо на месте. Вопрос по организации дорожного движения в частном секторе глава поручил проработать совместно с Госавтоинспекцией и жителями. Всем обратившимся предоставят обратную связь по итогам рассмотрения.

Денис Семенов подчеркнул, что личные приемы проходят регулярно и позволяют напрямую решать важные для жителей округа вопросы.

Записаться на прием можно по телефонам 2-99-05 и 2-99-03.