«Взять в жены русскую девушку и растить детей»: французский оперный певец заявил о желании жить в России
Певец Коффинье-Барри заявил о желании жить в России и создать семью
Победитель VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту», французский оперный певец Йоаким Коффинье-Барри в беседе с ТАСС признался, что связывает свое будущее с Россией. По его словам, он не просто планирует остаться в стране, но и хочет построить здесь полноценную жизнь.
«Да, я планирую остаться в России, жить здесь, создать семью, взять в жены русскую девушку и растить детей — большую семью, если получится», — рассказал артист.
Он добавил, что любит Россию и чувствует себя счастливым в этой стране.