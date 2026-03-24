Взлет и падение дагестанского пляжа: туристы сделали неожиданный выбор

Пляжный туризм в Дагестане потерял часть турпотока из-за того, что отдыхающие вновь потянулись на Черное море. По данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, спрос на каспийское побережье снизился примерно на 10%, пишет avtoradio .

Причина кроется в открытии пляжей Анапы, которые в прошлом сезоне были закрыты. Песчаные берега Каспия по своим характеристикам напоминают анапские, поэтому многие туристы, которые в прошлом году временно переориентировались на Дагестан, сейчас вернулись к привычному направлению.

При этом экскурсионный сегмент в республике чувствует себя уверенно. Поездки к главным достопримечательностям — в Дербент, в горы и к водопадам — за первые два с половиной месяца года прибавили 6–7%.

В целом же за последние четыре-пять лет совокупный турпоток в Дагестан вырос на 50–60%. Несмотря на коррекцию спроса на пляжном направлении, регион остается одним из лидеров по темпам роста среди российских туристических направлений.