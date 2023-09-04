«Взорвали одним залпом»: мать погибшего офицера СВО увидела в сюжете украинцев место гибели сына

Украинцы не ленятся снимать «героические» репортажи о работе подразделений ВСУ. Они смакуют гибель российских солдат и показывают самые неприглядные картины боевых действий. Из одного такого репортажа мама бойца узнала место гибели сына.

Вячеслав Матвеев на спецоперации берег свой личный состав. Его подчиненный Доржи С. вспоминает случай, как вблизи Ивановки в Херсонской области рота Матвеева удерживала рубежи.

«Мы разместились в лесополосе, в тот вечер враг выпустил более 100 снарядов по нашим позициям. По команде командира мы отошли на запасные позиции неподалеку от основных. Потерь не было. Началась перекличка, и выяснилось, что не хватает одного сержанта», — вспоминает боец, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Товарищи услышали окрик потерянного с основных позиций. Вячеслав ни секунду не сомневался и под огнем вражеской артиллерии бросился ему на помощь, продолжает С.

«Парень был контужен и травмирован, но командир вытащил его. В ту ночь мы не спали, ждали наступления противника, но его не было. Раненого наутро эвакуировали, и сейчас он успешно выполняет свои задачи на СВО. Я считаю, что Матвеев доказал своими поступками, что он заслужил носить высшее звание «Героя России», — добавляет Доржи.

Но 21 июня 2022 года в районе Кривого Рога был очередной артобстрел. И Вячеслав вновь не оставил своих позиций, причем на этот раз ценой собственной жизни.

«Украинцы взорвали Славу и еще нескольких командиров одним залпом. Потом я увидела украинское видео, где корреспондент показывает: «Смотрите, как мы расфигачили 11-ю бригаду». На кадрах видно место взрыва, который унес жизнь моего сына», — замечает мать бойца Светлана.

О том, как сложилась судьба Вячеслава Матвеева, мы писали ранее.