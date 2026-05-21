«Взошел только на одних руках»: безногий блогер из Уфы стал первым, кто покорил Эверест таким способом

Блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, первым в истории альпинизма поднялся на вершину Эвереста исключительно с помощью рук. Как пишет « Комсомольская правда », восхождение завершилось 20 мая.

«20 мая, в 8:16 утра по непальскому времени впервые в истории альпинизма я, Рустам Набиев, взошел на вершину Эвереста только на одних руках!» — написал мужчина в социальной сети.

Набиев прибыл в Непал еще 7 апреля и больше месяца проходил акклиматизацию и подготовку к подъему на высоту 8,8 тысячи метров. Осознавая все риски, перед вылетом он составил завещание и погасил все долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью. Само восхождение заняло неделю, его сопровождали пять шерпов и трое проводников.