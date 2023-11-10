Взрослую поликлинику отремонтировали в подмосковной Верее

Во взрослой поликлинике в подмосковной Верее провели ремонт, сохранив при этом снаружи исторический облик здания. Обновленый фасад, новая вывеска с подсветкой, современные двери — и не скажешь, что этому зданию на Больничной улице в Верее больше ста лет. В октябре 1913-го здесь была открыта земская больница.

«В юбилейный год нам сделали лучший подарок — отремонтировали взрослую поликлинику. Внутри это совершенно новое медучреждение: перекрытия, стены, инженерные системы. При этом сохранили исторический облик. Как же приятно работать!» — говорит заведующий Верейской поликлиникой Игорь Рыжков.

Заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов посетил медучреждение с рабочим визитом. Ранее парламентарий приезжал сюда в начале года, когда ремонт был в самом разгаре. В кабинетах он поговорил с врачами и медсестрами о том, чего не хватает для «большого профессионального счастья» — есть необходимость как в некотором медицинском оборудовании, так и в инвентаре.

Ожидается, что к концу года в поликлинике будет установлен новый-рентген аппарат. Точнее, речь идет о современном цифровом рентгеновском комплексе. Оборудование уже на месте, завершается ремонт кабинета.

«Теперь бы дождаться ремонта здания детской поликлиники — он здесь тоже необходим. Там как раз можно оборудовать фильтр-боксы, их у нас нет!», — отметил Игорь Рыжков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все женские консультации в Подмосковье модернизируют до конца года.