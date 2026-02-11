Около девяти тысяч бюджетных мест ждут абитуриентов нижегородских вузов

В 2026 году нижегородские вузы откроют свои двери для 8939 студентов, получивших бюджетные места. Эта цифра, однако, лишь отправная точка для понимания масштабных изменений, которые ждут абитуриентов в новом приеме. Главное — правила игры стали другими. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Ключевые новации касаются почти всех аспектов поступления. Пересмотрен порядок целевого приема, изменены условия для выпускников колледжей и техникумов, обновлены способы подачи документов. Отдельное внимание — у абитуриентов из Беларуси, результаты их централизованного тестирования теперь будут официально признаны нижегородскими университетами. Эти корректировки создают принципиально новую конкурентную среду.

Лидером по количеству бюджетного приема традиционно остается Университет Лобачевского (ННГУ). Здесь на очное обучение бакалавров и специалистов выделено 2340 мест, что на 61 место больше, чем годом ранее. НГТУ имени Алексеева планирует принять на очный бакалавриат 1077 человек. При этом Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) сохранила прошлогодний уровень — 450 бюджетных мест, но радикально меняет подход к конкурсу. Теперь каждое целевое место будет закреплено за конкретным работодателем с отдельным отбором, а в критический период зачисления введут «дни тишины», чтобы исключить любое давление на конкурсные списки.

В других крупных вузах также готовятся к приему в новых условиях. ННГАСУ предлагает 827 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет, обновив при этом перечень вступительных испытаний. Педагогический университет имени Минина сохранил 1312 бюджетных мест, а в Аграрном университете имени Флорентьева их всего 330. Особняком стоит Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ), где львиная доля из 588 бюджетных мест традиционно приходится на «Лечебное дело» (300) и «Педиатрию» (150).

За рамками технического и медицинского образования картина дополняется узкоспециализированными вузами. В Лингвистическом университете имени Добролюбова на бюджете смогут учиться 414 человек, в Консерватории имени Глинки — 216. Нижегородский филиал РАНХиГС в предстоящем учебном цикле выделит 273 бюджетных места на управленческие программы, включая магистратуру.

Ранее сообщалось, что в вузах Петербурга в 2026 году увеличат число бюджетных мест на 10%.