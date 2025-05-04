Взрыв газа в московском Теплом Стане: что известно к этому часу

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что причиной взрыва и последующего пожара на девятом этаже в 12-м подъезде дома № 39 по улице Генерала Тюленева стал бытовой газ. Инцидент произошёл около 21:00. Огонь быстро распространился на соседние квартиры на этаже, в результате чего люди оказались заблокированы внутри.

Что известно о произошедшем к этому часу:

— По меньшей мере три человека стали жертвами происшествия — их тела, отравленные угарным газом, были обнаружены в оконных проемах.

— В результате пожара произошло обрушение одной из горящих квартир, расположенных этажом ниже. Существует опасность дальнейшего обрушения.

— В результате обрушения площадь составила 60 квадратных метров, а площадь возгорания — 100.

— В срочном порядке были перекрыты газовые коммуникации и произведены работы по демонтажу газовых труб, чтобы предотвратить возможные повторные утечки.

— Из всех 15 подъездов были эвакуированы люди, и они были направлены в пункт временного размещения, который был организован в школе № 1532, расположенной на улице Профсоюзной.

— В данный момент проводится уточнение информации о количестве пострадавших. По предварительным данным, пострадали 18 человек, среди которых двое детей. 152 человека были эвакуированы в ближайшую школу.

— В течение часа к зданию прибыло множество автомобилей скорой помощи и пожарных машин. Также была задействована авиация для оказания экстренной медицинской помощи.