Взрыв газа в московском Теплом Стане: что известно к этому часу
Стала известна предварительная причина взрыва в многоэтажке в Теплом стане
Фото: [соцсети]
В настоящее время можно с уверенностью сказать, что причиной взрыва и последующего пожара на девятом этаже в 12-м подъезде дома № 39 по улице Генерала Тюленева стал бытовой газ. Инцидент произошёл около 21:00. Огонь быстро распространился на соседние квартиры на этаже, в результате чего люди оказались заблокированы внутри.
Что известно о произошедшем к этому часу:
— По меньшей мере три человека стали жертвами происшествия — их тела, отравленные угарным газом, были обнаружены в оконных проемах.
— В результате пожара произошло обрушение одной из горящих квартир, расположенных этажом ниже. Существует опасность дальнейшего обрушения.
— В результате обрушения площадь составила 60 квадратных метров, а площадь возгорания — 100.
— В срочном порядке были перекрыты газовые коммуникации и произведены работы по демонтажу газовых труб, чтобы предотвратить возможные повторные утечки.
— Из всех 15 подъездов были эвакуированы люди, и они были направлены в пункт временного размещения, который был организован в школе № 1532, расположенной на улице Профсоюзной.
— В данный момент проводится уточнение информации о количестве пострадавших. По предварительным данным, пострадали 18 человек, среди которых двое детей. 152 человека были эвакуированы в ближайшую школу.
— В течение часа к зданию прибыло множество автомобилей скорой помощи и пожарных машин. Также была задействована авиация для оказания экстренной медицинской помощи.