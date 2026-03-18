Взрыв холодильника в многоэтажке в Ростове уничтожил кухню

В Ростове-на-Дону чрезвычайное происшествие в одном из многоквартирных домов едва не обернулось трагедией. Причиной возгорания стал внезапно взорвавшийся холодильник.

ЧП произошло в жилом здании, расположенном на улице Подвойского. Громкий хлопок вспугнул тишину квартиры, заставив жильцов броситься на кухню, где они обнаружили бушующее пламя. Огонь стремительно охватывал помещение.

Оперативно прибывшие на место расчеты МЧС справились с возгоранием за считаные минуты, не допустив увеличения площади пожара. Огонь был локализован на 10 квадратных метрах. К счастью, обошлось без жертв. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, пламя полностью уничтожило кухонное помещение, однако жильцы и соседи не пострадали.

