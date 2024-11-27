Взрыв легкового автомобиля произошел в подмосковном Одинцово

На территории жилого комплекса «Лайково» в Одинцово произошел взрыв легкового автомобиля. Об этом сообщает Regions со ссылкой на очевидцев.

В результате взрыва машина выгорела дотла. Местные жители сообщили, что он был очень сильным, поэтому звук слышали даже в близлежащих населенных пунктах. При этом другие авто не пострадали. На место ЧП приехали сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, взрыв спровоцировал газовый баллон.

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