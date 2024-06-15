Взрыв на газохранилище в Саратове: в небо поднимается гигантский столб огня

В Саратове в настоящее время происходит мощный пожар на одном из местных газохранилищ. Как передает Shot, возгоранию предшествовал сильный взрыв. Об этом рассказали очевидцы.

Отмечается, что инцидент произошел в Гагаринском районе города неподалеку от поселка Дачный. В настоящее время к небу поднимается огромный столб дыма. На место вызваны экстренные службы.

«Огромный столб огня поднимается над газохранилищем в Гагаринском районе Саратова рядом с поселком Дачный — дым от пожара видно за много километров вокруг. Местные сообщали, что слышали взрыв в этом районе», — приводится в публикации.

Что стало причиной возгорания пока не известно. Информации о пострадавших не поступало. В районе возгорания слышны звуки сирен пожарных автомобилей. Так же есть данные, что в районе газохранилища велись строительные работы.