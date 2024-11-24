В районе баз, где дислоцируются украинские военные, в городе Сумы прогремел сильный взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского сопротивления Николаева Сергея Лебедева.

По словам собеседника агентства, сильный прилет был недалеко от села Пушкаревка. Там базы отдыха «Солнечная поляна», «Росинка», «Металлург» расквартированы под боевиков ВСУ в количестве не менее 500 человек.

«В два часа ночи в пригороде Сум слышен был взрыв. Прилетело хорошо, но без детонации. Звук взрыва шел со стороны северо-востока, в ту сторону через некоторое время, помчались скорые. Там, судя по продуктовым заказам, было около пятисот голов бандеровцев», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, как отметил Лебедев, минувшей ночью был зафиксирован прилет и в Роменском районе Сумской области на территории кинологического центра, расположенного на месте бывшей военной части. Там также располагались казармы ВСУ.

«Там не так давно заселились бандеровцы, используя хорошие помещения как казармы во время доукомплектации потрепанных в Курской области подразделений», — подчеркнул собеседник.

Лебедев подчеркнул, в результате произошедшего была сорвана ротация боевиков ВСУ.