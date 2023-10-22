Взрыв прогремел возле многоквартирного дома на западе Москвы, автомобиль взлетел на воздух

Как передает Shot со ссылкой на свои источники в московской полиции, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 октября во дворе на Профсоюзной улице.

Сообщается, что там сначала взорвался легковой автомобиль на парковке. После чего огонь перекинулся на стоящую радом машину. При чем взрыв был такой мощности, что на первых этажах повыбивало стекла.

«Примерно 30 минут назад на Профсоюзной улице прямо около подъезда рванула легковушка. Потом загорелся соседний автомобиль. От мощного взрыва на первом этаже дома выбило стекла, с улицы были слышны крики», — рассказали очевидцы произошедшего.

В настоящее время на месте происшествия работают московские экстренные службы. Территория оцеплена. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала.