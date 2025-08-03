Взрыв в Лабытнанги: как газовый баллон превратил квартиру в зону ЧП
Ямал, газ, взрыв: почему бытовой баллон стал угрозой для жителей Лабытнанги?
Фото: [flickr.com]
В одной из квартир жилого дома в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа произошел взрыв газового баллона.
В одной из квартир жилого дома в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной в трех комнатах выбило окна. В квартире находилось три человека, двоим из них потребовалась медицинская помощь.
О ЧП сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, взрывной волной выбило окна в трёх комнатах.
Экспертам предстоит установить причины происшествия.
Ранее сообщалось о том, что жильцы десятиэтажного дома, пострадавшего от взрыва в Саратове, которые лишились жилья, получат новые квартиры. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.