Взрыв в Лабытнанги: как газовый баллон превратил квартиру в зону ЧП

В одной из квартир жилого дома в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа произошел взрыв газового баллона.

В одной из квартир жилого дома в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа произошел взрыв газового баллона. Взрывной волной в трех комнатах выбило окна. В квартире находилось три человека, двоим из них потребовалась медицинская помощь.

О ЧП сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, взрывной волной выбило окна в трёх комнатах.

Экспертам предстоит установить причины происшествия.

Ранее сообщалось о том, что жильцы десятиэтажного дома, пострадавшего от взрыва в Саратове, которые лишились жилья, получат новые квартиры. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.