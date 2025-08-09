Взрыв в ЖК «Левобережье» в Ростове, в жилой дом влетел вражеский дрон

В жилом комплексе «Левобережье» в Ростове-на-Дону, по предварительным данным, причиной взрыва стал беспилотник. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на видео, которое было снято очевидцами.

В результате инцидента пострадало не менее семи оконных конструкций. Сотрудники управляющей компании обратились к жильцам с просьбой покинуть здание и перекрыть подачу газа.

Снаружи повреждения незначительны, пламя удалось ликвидировать. На земле можно увидеть фрагменты конструкций и осколки стекла.

В то же время поступила информация о возможном нападении с воздуха на Новочеркасскую ГРЭС, которое, вероятно, было совершено противником.