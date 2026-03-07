Взрыв вибраторов: Европа обвинила разведку РФ в засылке «Троянского коня» из секс-шопа

Европейские правоохранители заявили о раскрытии масштабной диверсионной схемы, в которой эротические товары сыграли роль троянского коня. По данным полиции Лондона, к серии загадочных возгораний на складах логистической компании DHL летом 2024 года якобы причастна российская военная разведка. Взрывчатку прятали внутри электронных секс-игрушек и массажных подушек, после чего отправляли получателям в разные страны Евросоюза, пишет Газета.ru со ссылкой на Daily Mail.

Первые сигналы поступили в июле прошлого года. Сначала огонь вспыхнул на складе в окрестностях Бирмингема, а спустя короткое время — в сортировочном центре DHL в Лейпциге. В ходе расследования выяснилось, что это звенья одной цепи: зажигательные устройства, замаскированные под безобидные товары для взрослых, загорались в процессе транспортировки, создавая реальную угрозу для персонала и инфраструктуры.

Как сообщает агентство Eurojust, координирующее расследование, всего из Литвы было отправлено четыре подозрительные посылки. Две из них направлялись в Великобританию, две — в Польшу. Один пакет детонировал (или загорелся) прямо в германском сортировочном центре перед отправкой самолетом. Позже следователи вышли на след тестовых отправлений в США и Канаду, что указывает на попытку обкатать схему перед масштабными действиями.

В рамках международного расследования удалось установить личности 22 подозреваемых, осевших в Литве и Польше. По версии следствия, все они работали на российские спецслужбы, но дистанционно. Вербовка проходила через мессенджеры, задачи расписывались удаленно, а гонорары капали на кошельки в криптовалюте. Национальный состав группы пестрит разнообразием: среди фигурантов граждане России, Латвии, Эстонии, Литвы и даже Украины. Два уголовных дела уже переданы в суды Литвы и Польши.

В Великобритании по горячим следам задержали 38-летнего румына, который прилетел в аэропорт Станстед и попал прямо в руки правосудия. Он остается под следствием, а британские власти тем временем делают громкие заявления. Представители Туманного Альбиона подчеркивают, что подобные действия несут прямую угрозу национальной безопасности, и обещают усилить координацию с европейскими коллегами, чтобы интимные покупки больше не превращались в орудие диверсии.

Впрочем, российская сторона этот скандал не комментировала. Вероятно, Европе еще предстоит доказать свои подозрения на официальном уровне.

