Война в ОАЭ разогрела спрос на эскорт: ночь с «надзирательницами» стоит от 800 тыс., а клиенты ищут интим на балконах

На фоне вооруженного конфликта в регионе в Дубае зафиксирован резкий рост спроса на эскорт-услуги. По словам представительниц индустрии, количество клиентов увеличилось в пять раз — мужчины на адреналине стремятся снять стресс экстремальными способами. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Секс-работница и бывшая телеведущая из Владивостока Анна Мукуца рассказала, что обычный интим сейчас не пользуется популярностью. Клиенты ищут острых ощущений и просят интим в публичных местах: примерочных, туалетах, на балконах и палубах яхт. Их привлекает риск быть застигнутыми врасплох, что нарушает местные законы и грозит серьезными последствиями. В ОАЭ за секс в общественном месте полагается арест, тюрьма и депортация, а штраф может достигать 100 тыс. дирхамов (более 2,1 млн рублей).

Мукуца отметила, что сейчас много фетишистов, которых возбуждают сирены, пожары и звуки взрывов. По ее словам, такой секс воспринимается как последний в жизни, что делает впечатления незабываемыми. Один из клиентов уговорил ее на близость на балконе с видом на пожар.

Цены на услуги взлетели: час без специальных предложений стоит от 200 тыс. рублей, ночь — от 800 тыс. Любая дополнительная опция кратно увеличивает итоговый чек. Девушки, по словам Мукуцы, физически подготовлены к необычным позам и нагрузкам (например, на яхте) и владеют техниками безопасности, чтобы не попасть в тюрьму. Однако местное законодательство остается суровым к подобным нарушениям морали.

Ранее сообщалось о том, что туры на популярные курорты подорожают на 20% из-за закрытия ОАЭ.